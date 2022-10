“L’uscita di Bonaventura non deve essere vana: la società comprenda il vero obiettivo, i risultati sportivi. Basta con queste cacce ai fantasmi”

Il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, tra il vicino impegno di Conference, le parole di Bonaventura e le incomprensioni con Zhang. Sentite cosa ha detto:

“Andare avanti in Conference è un obbligo, ma per salvare la stagione serve trovare una soluzione anche per il campionato. Non è fattibile che la Fiorentina continui in questo modo per tutta la stagione”.

Poi su Bonaventura: “Spero che le sue dichiarazioni abbiano tolto il velo dell’omertà alla società, spero sia servita per avere un confronto sereno, ma serio e risolutorio. Sarebbe terribile se all’interno non facessero dell’autocritica: quando le cose non vanno, le responsabilità devono essere condivise. Spero che le parole di Bonaventura non siano vane“.

Infine sul comunicato relativo a Zhang: “Si perde tempo dietro a questo tipo di questioni e si rischia così di non vedere l’obiettivo vero: il risultato sportivo. Secondo me, questa caccia ai fantasmi sta portando via troppe energie alla dirigenza. Si passa più tempo a parlare di queste cose invece di pensare alle necessità della squadra”.