L’uscita di Gollini e l’espulsione di Neilson: I dubbi restano. Manca un rosso per Kingsley

La partita tra Hearts e Fiorentina è stata diretta da Erik Lambrechts, 38enne direttore di gara belga.

Subito in partenza c’è un dubbio (che permane) che riguarda Gollini e la sua uscita, da brividi, al limite dell’area. Dentro o fuori? I replay forniti non chiariscono l’accaduto. L’arbitro opta per il dentro ma fa scontenti gli scozzesi.

A metà primo tempo Kingsley entra col piede a martello direttamente sulla caviglia di Saponara, arriva un giallo per il giocatore degli Hearts che però poteva meritarsi qualcosa di più. Con la presenza del Var probabilmente sarebbe finito anzitempo negli spogliatoi.

Altra azione e altro dubbio. Al 48′ Lambrechts espelle Neilson per fallo in chiara occasione da gol su Jovic. Sul rinvio di Gollini non c’è offside, perché non è contemplato il fuorigioco sulle rimesse dal fondo. Il serbo prende il tempo all’avversario, che lo trattiene; molto probabilmente però l’ex Real Madrid non sarebbe mai entrato in possesso del pallone ed è questa una delle discriminanti in questo tipo di situazioni. Probabilmente dunque un rosso ‘generoso’, ma la Fiorentina avrebbe comunque vinto questa partita, anche senza questo episodio a favore.