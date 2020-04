Lutto nel mondo del Calcio: E’ morto uno storico Presidente del Bologna

È morto Giuseppe Gazzoni Frascara, aveva 84 anni. Dal 1993 al 2001 ha guidato il Bologna alla presidenza, dal 2014 ne era presidente onorario. A Gazzoni si deve la rinascita del club a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A. Come scrive Gazzetta.it, sotto la sua gestione a Bologna sono arrivati campioni come Roberto Baggio e Beppe Signori. Il primo restò una sola stagione (1997-1998) collezionando 22 gol, il secondo per 6 campionati. Il risultato? Il club vinse un trofeo europeo: l’Intertoto 1998 per poi entusiasmare nella stagione successiva in Coppa Uefa con una cavalcata che portò il Bologna fino alla semifinale.