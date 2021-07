Lutto nel mondo della TV, si è spento a Stresa il regista e tifoso viola Paolo Beldì

È stato trovato morto ieri sera nella sua casa di Magognino, frazione di Stresa, il regista e grande tifoso della Fiorentina Paolo Beldì. Era atteso al circolo di Levo per vedere la partita Belgio-Italia degli Europei di calcio. È stata un’amica di Novara a dare l’allarme. I soccorritori l’hanno trovato già senza vita. Probabilmente si è trattato di un infarto. Beldì, come sottolinea La Stampa, novarese, ha firmato la regia di molti fortunati programmi televisivi, come «Quelli che il calcio», e tre edizioni del «Festival di Sanremo». Avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni. Nel 1995 era stato nominato «Novarese dell’anno».