Ma almeno ritorna la qualità!

E’ una partita importante quella di domenica prossima per la Fiorentina. E contro la Sampdoria ci saranno sicuramente delle novità di formazione rispetto a quanto abbiamo visto con l’Inter. Avete potuto leggere anche stamani il fatto che sarà assente Amrabat, ma Prandelli avrà più qualità a sua disposizione; questo perché ci sarà il rientro sicuro di Castrovilli, che ha scontato la giornata di squalifica, e quello, probabile, di Ribery.

Per quanto riguarda il francese, le sue condizioni saranno valutate pienamente nel corso della settimana, ma a meno di sorprese dovrebbe essere nuovamente disponibile per Genova e questa non può che essere una buona notizia per l’allenatore gigliato.