Ma c’è chi insiste: Fiorentina-Sarri, avanti tutta. Un testimone conferma la cena

Il Corriere Fiorentino torna ad occuparsi della vicenda che vede coinvolti la Fiorentina e Maurizio Sarri. Si continua a parlare della cena che sarebbe andata in scena lunedì sera, e che la società viola e il presidente Commisso continuano a smentire. Ci sarebbe, però, un testimone che avrebbe visto Joe Barone e Daniele Pradè suonare il campanello della casa di Sarri a Castelfranco Piandiscò. Inoltre, quello di due giorni fa sarebbe solo l’ultimo di una lunga seria di incontri tra Sarri e la Fiorentina, con l’obiettivo di convincerlo ad accettare il progetto della prossima stagione.

L’intenzione della Fiorentina è di cominciare finalmente a programmare dopo le prime due stagioni di Commisso in riva all’Arno che si sono rivelate non all’altezza delle aspettative. Si punta a costruire una squadra che sia adatta per Sarri, che nel triennio 2015-18 ha espresso il miglior gioco d’Italia. E proprio il Napoli, in rotta di collisione con Gattuso, potrebbe esser il nuovo protagonista della partita: De Laurentiis si è rifatto sotto e vorrebbe il ritorno dell’allenatore all’ombra del Vesuvio. Sarri, per il momento, nicchia: la sua è una posizione d’attesa, come confermato alla Fiorentina nella cena di lunedì sera.