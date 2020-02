“Ma che c…. hai fatto?”, “Ma che c…. vuoi tu?” il dialogo Pradè-Pasqua che porta alla multa del DS. E un vaffa costa 25 mila euro ad Antognoni

Ma cosa è successo nel post gara di Juventus-Fiorentina? Come hanno fatto i dirigenti viola a meritarsi, complessivamente, 55 mila euro di multe? Una ricostruzione è stata fatta dal Corriere dello Sport-Stadio dell’intera vicenda.

Cominciamo dal direttore sportivo, Daniele Pradè. Il ds non appena visto l’arbitro negli spogliatoi gli ha detto: “Ma che c…. hai fatto?”. Ricevendo un “ma che c…. vuoi tu?” dal direttore di gara, Fabrizio Pasqua, come risposta. Insomma, sarebbe stata una scena di tensione come tante altre.

E Giancarlo Antognoni? Dalla bocca del club manager viola è partito un “vaffa” prima che lo stesso Pasqua chiudesse la porta del proprio spogliatoio. Il vaffa più caro della storia perché al suo indirizzo è arrivata una sanzione da 25 mila euro.