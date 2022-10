Ma che fine ha fatto… La quarta maglia della Fiorentina?

Il concorso per la quarta maglia della Fiorentina che ha visto coinvolti i tifosi viola, che si sono sbizzarriti in estate con i disegni, aveva entusiasmato la piazza viola. Tante idee, tanti colori, fino al contest finale, che prevedeva la votazioni delle sei divise finaliste selezionate dalla società gigliata.

Tutto questo succedeva a maggio, con Fiorentinanews.com che vi aveva svelato quale era stata la vincitrice (LEGGI QUI). Una premiazione che, però, non è mai avvenuta in modo ufficiale, visto che la maglia non è ancora stata presentata. Intanto siamo a metà ottobre. Qualche indizio, però, su quando potrebbe essere presentata, potrebbe arrivare intorno a metà novembre. Intanto qualche club di Serie A come l’Udinese, scioglie le riserve, in ritardo, sulle terze divise. A Firenze si aspetta fiduciosi.