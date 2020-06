Ma chi lo paga Amrabat?

C’è ancora da regolare il rapporto per svincolati e prestiti in vista di luglio e agosto. Una questione che, inevitabilmente, riguarda anche la Fiorentina.

Ad esempio, il club viola ha anticipato a gennaio l’acquisizione di Amrabat dal Verona. Il centrocampista, visto che non può vestire un’altra maglia fino al termine di questa stagione, continuerà a giocare con la squadra gialloblu. Ma chi li paga? L’accordo all’orizzonte, si legge su La Gazzetta dello Sport, comporta una sorta di spartizione. Per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti con il club per cui è ora tesserato: poi, per la stagione 20/21, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio annuo convenuto.