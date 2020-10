“Ma chi sono i 1000 tifosi?” E la Fiorentina invita medici ed infermieri che hanno lottato contro il Covid allo Stadio

Chi può andare allo stadio? In tanti si sono chiesti chi saranno i mille che assisteranno a Fiorentina-Sampdoria. E tra malelingue e “ma indoe si compra il biglietto” la Fiorentina ha pensato alla solidarietà. Infatti, come riportato da La Nazione, la società viola ha invitato medici e infermieri di quattro strutture fiorentine ovvero Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova e Piero Palagi.

Un gesto di ringraziamento “per l’importantissimo lavoro svolto in questi mesi difficili” scrive la Fiorentina all’ASL. I posti saranno, quindi, riservati a chi ha vissuto in prima linea la lotta al COVID-19 e sta ancora lottando per la salvaguardia della salute di tutti. Dopo “Forza e Cuore” un altro splendido gesto da parte di Rocco Commisso e della società viola.