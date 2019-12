Ma Chiesa non è desiderato solo in Italia: sul giocatore della Fiorentina piombano i Campioni d’Europa e del Mondo

A Gennaio Chiesa rimane, e su questo la dirigenza della Fiorentina è sempre stata chiara. Diverso il discorso se si parla di Giugno, quando invece la cessione del giocatore sembra quasi scontata. Su di lui ci sono sicuramente Juventus e Inter, ma finora non sono mai emersi nomi al di fuori dell’Italia. Forse anche perché dall’ambiente intorno al giocatore è sempre trapelata l’impressione che la sua idea fosse quella di rimanere in Serie A. Convinzione che, però, potrebbe vacillare di fronte all’offerta di quello che attualmente è il più forte club del mondo. Stiamo parlando del Liverpool, che secondo 90min.com avrebbe messo gli occhi su Chiesa per portarlo ad Anfield in vista della prossima stagione. I Reds, campioni d’Europa e del Mondo in carica, considerano il giocatore della Fiorentina come l’astro nascente del calcio italiano. E si sa, in Inghilterra le offerte sono sempre molto cospicue…