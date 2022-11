“Ma come fa a giocare in Serie A un portiere così scarso?”. E da Napoli temono il boicottaggio arbitrale

Paolo Esposito, giornalista e conduttore televisivo di fede partenopea, ha utilizzato toni molto coloriti sui social per parlare di Milan-Fiorentina: “In primis , dico, ma come c…o fa a giocare addirittura in serie A, un portiere così scarso come quello dei viola, tale Terracciano? Farei molto meglio io tra i pali della Fiorentina! Inoltre, ”esimio” arbitro Sozza, ed “esimio” Var Fabbri (sempre lui!) come si fa a non dare rigore alla Fiorentina per fallo nettissimo sull’1-1 di Tomori, che travolge Ikoné? Non vorrei pensare alla malafede, ma più all’incapacità”.

E ancora: “Così, come si fa a non annullare il gol a tempo scaduto dei rossoneri, per un evidentissimo fallo sul portiere dei gigliati? Non vorrei pensare alla malafede ma più all’ incapacità. E’ una vergogna! Attento Napoli… Lo scudetto, come al solito, vorrebbero che restasse a Milano o a Torino! Punto! Questa è da sempre l’Italietta del calcio! E il mio, a scanso di equivoci, non è vittimismo ma realismo, avendone io visto di tutti i colori nel calcio italiano. Non date retta all’ex arbitro Marelli”.