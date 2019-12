Ma come si può anche solo pensare che la Fiorentina possa accettare una proposta simile?

Castrovilli a Roma per Riccardi, Florenzi e conguaglio. Nella settimana che porta al match tra la Fiorentina e i giallorossi, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, emerge quella che viene chiamata una possibile maxi operazione estiva di mercato.

Ma come definire il tutto se non una boutade? Ma come si può anche solo pensare che il club viola possa accettare una proposta simile? Commisso ha scommesso molto su Castrovilli facendogli subito un nuovo contratto fino al 2024 di fatto cercando di blindarlo fin da subito. Forti anche della considerazione che per lui “i soldi non sono un problema” ci viene da pensare che ogni elucubrazione sul ragazzo vada accantonata fin da subito.

E’ normale che Castrovilli abbia attirato su di sé le attenzioni di molti club, così come è vero il fatto che Pradè abbia un canale privilegiato nei suoi rapporti con la Capitale, ma certi tipi di operazioni possono esistere solo nella fantasia.