Ma come sta Commisso? Le condizioni di salute del presidente sono in miglioramento

Di punto in bianco, non molti giorni fa, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dovuto lasciare l’Italia per far ritorno negli Stati Uniti. Questioni di salute, perché il numero uno viola era alle prese con una polmonite.

E come sta adesso? Commisso si sta ancora curando e le sue condizioni sono in miglioramento. Tanto che abbiamo avuto modo anche di leggere alcune sue dichiarazioni, in particolare i messaggi che ha mandato dopo la vittoria della sua Fiorentina a Bologna, o anche i complimenti fatti alla Primavera dopo l’affermazione in Supercoppa.

Insomma, per lui ci sono tutti gli elementi per passare un buon periodo natalizio.