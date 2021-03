Ma come sta Kokorin? Una situazione da monitorare

Ma come sta Kokorin? L’attaccante russo della Fiorentina ha iniziato le sedute sul terreno di gioco in maniera personalizzata dopo la leggera lesione al retto femorale rimediata contro la Roma nel recente turno infrasettimanale.

La sue chance di convocazione per Benevento andranno monitorate di giorno in giorno si legge su La Nazione. Uno stop questo che ha bloccato il processo di crescita fisica del giocatore che era arrivato a Firenze in ritardo di condizione.