Ma Commisso non ha concesso sconti alla Juventus. Il numero uno della Fiorentina ha ottenuto quanto preteso

Non c’è dubbio che Juventus-Fiorentina sarà anche la partita di Federico Chiesa. Un’operazione complicata di mercato quella messa in piedi dalle due società giusto alla fine dell’ultima campagna acquisti-cessioni, che viene ripercossa sul Corriere dello Sport-Stadio.

In particolare viene sottolineato il fatto che Commisso ha ottenuto quanto preteso, senza il minimo sconto: sessanta milioni di euro, non uno di meno. I viola sono andati incontro alla Juve solo sulla formula, articolata, di pagamento: 3 milioni di euro per il primo anno di prestito, 7 per il secondo, 40 milioni di euro per l’obbligo di riscatto, più altri dieci milioni di euro di bonus.