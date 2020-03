Ma cosa succederà davvero al campionato di Serie A? La Fiorentina sorride pensando all’ipotesi più accreditata

La situazione del nostro Paese è quantomai difficile, soprattutto perché nessuno di noi può sapere davvero cosa accadrà nell’immediato futuro. Di conseguenza, anche le ipotesi riguardanti il campionato di calcio sono alquanto difficili da realizzare. Ma qualora si procedesse con l’idea al momento più accreditata, la Fiorentina potrebbe sorridere. Con lo slittamento degli Europei e la stagione conclusa in estate, infatti, rientrerebbero giocatori molto importanti per i viola.

In primis Franck Ribery, fuoriclasse della squadra. Il francese è già tornato da un po’ di tempo a lavorare sul campo, anche se ovviamente ancora in differenziato. Il suo rientro era previsto per la gara con il Brescia (che si sarebbe dovuta giocare ieri), ma la previsione in realtà era fin troppo ottimistica. Ribery ha infatti bisogno di altro tempo, e lo stop forzato del campionato in questo senso può aiutarlo. E soprattutto, qualora tutto vada bene come ci auguriamo, con la ripartenza del campionato potrebbe tornare a mostrare sul campo il suo talento straordinario.



E la stessa cosa potremmo dire per Christian Kouame. Il nuovo acquisto viola, arrivato a Gennaio dal Genoa, sta recuperando da un brutto infortunio. Le previsioni dicevano che al massimo sarebbe stato disponibile per le ultimissime giornate, ma l’impressione era che nessuno volesse forzare i tempi e rischiare. Tuttavia se il campionato slittasse davvero all’estate, il discorso potrebbe cambiare completamente. Kouame, ovviamente già tesserato, potrebbe tornare in campo per un buon numero di partite.

Ovviamente la prima cosa in ordine di importanza è la salute di tutti, e che il nostro Paese riesca a superare questo brutto momento. Ma se tutto andrà bene, è molto probabile che tra giugno e luglio non vedremo in campo l’Italia, bensì la Fiorentina. E con lei, quasi sicuramente, anche Ribery e Kouame.