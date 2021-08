Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione, e la Fiorentina si appresta ad intraprendere un campionato che dovrà necessariamente riscattare gli ultimi anni deludenti. Tuttavia il mercato viola stenta a decollare, con il solo Nicolas Gonzalez nella casella degli acquisti e con un reparto difensivo ancora tutto da definire.

Pezzella e Milenkovic, i due titolari della scorsa stagione che non sembrano più al centro del progetto. Il serbo è ormai destinato a volare a Londra, sponda West Ham, con gli ultimi dettagli che ne stanno rallentando il trasferimento. Per l’argentino invece la situazione è leggermente diversa. La sensazione è che per lui qualche chance di permanenza in riva all’Arno ci sia ancora, anche se un’offerta congrua al suo valore, per di più con il contratto in scadenza 2022, potrebbe convincere Commisso a lasciarlo partire.

Il problema è che di nomi concreti per sostituire i due baluardi difensivi non ce ne sono. Questo potrebbe significare che la Fiorentina stia lavorando sotto traccia in questo senso, magari piazzando un colpo a sorpresa al foto finish. Con Nastasic destinato a rimpiazzare Milenkovic (come numero, non certo per valore e caratteristiche) la difesa viola ha bisogno senz’altro di altre pedine. E una domanda ce la siamo posti: ma davvero in questa Fiorentina non c’era spazio per Caceres?

L’uruguaiano classe ‘87 è andato in scadenza con la società gigliata e non gli è stato rinnovato il contratto. La linea di svecchiamento ha compreso anche lui e per l’ex Juventus e Lazio il futuro non sarà più accanto a Vlahovic e compagni. Certo è che l’esperienza del difensore uruguagio sarebbe potuta servire alla difesa di Italiano, per di più quest’anno, visto le illustri cessioni che riguarderanno il reparto arretrato viola.