Ma la crescita della Fiorentina non dovrà attendere il nuovo STADIO

Senza stadio non possiamo essere competitivi. Lo ha fatto capire più volte Rocco Commisso, nel corso delle sue interviste. Una verità, certo, ma anche e soprattutto una provocazione che adesso potrebbe avere i suoi frutti. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato infatti del possibile accordo per costruire un nuovo stadio nel comune di Campi Bisenzio. Ebbene se questa soluzione dovesse compiersi, Commisso avrebbe vinto la sua battaglia. Una delle tante, perché al primo posto c’è sicuramente il progetto tecnico del presidente: rendere la Fiorentina una delle potenze del calcio italiano. E certamente per provare a farlo non vuole attendere che sia pronto il nuovo stadio. La costruzione di un impianto di proprietà potrebbe essere il punto di arrivo della prima parte dell’operato di Commisso, e quello di partenza per una nuova era. Ma già nel prossimo mercato, e sempre di più in quelli che verranno, Firenze potrebbe davvero accogliere giocatori importanti, e veder costruire una squadra sempre più competitiva. Che nasca e cresca al Franchi, per ora, in attesa di consacrarsi in un nuovo stadio che finalmente potrebbe diventare realtà.

0 0 vote Article Rating