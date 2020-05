Ma la Fiorentina li usa davvero i giovani? Viola in una speciale top five ma c’è chi fa anche meglio

L’affermazione su cui era stata costruita questa stagione era quello del “ambiziosi sì ma puntando anche sui giovani” e proprio all’alibi dell’età verde aveva fatto spesso riferimento Montella per giustificare qualche passo falso nella prima metà del campionato. Non si può dire però che la Fiorentina quel mantra non l’abbia seguito fin dall’inizio, dopo aver ribaltato il Monza in Coppa Italia con i 2000 Montiel e Vlahovic, arrivò l’esordio col Napoli con cinque ’97, un ’99 e un 2000 da titolari, cinque dei quali provenienti dal settore giovanile. Poi la situazione si è un po’ assestata e la linea verde è stata integrata anche con l’esperienza: a che punto è però la squadra viola in Serie A? Arrivati alla 26esima giornata, la Fiorentina è quinta per minutaggio concesso agli Under 21, a pari merito con la Roma, con l’11,1%. C’è chi fa anche meglio però, o molto meglio: parliamo del Genoa, leader addirittura con il 19,2%, segue il Milan con il 15,5%, poi il Bologna con il 14,9% e il Sassuolo al 12,2%.