Ma la Fiorentina rischia davvero? C’è chi non la pensa proprio così…

La lotta salvezza si è recentemente riaperta soprattutto grazie alle tre vittorie di fila conquistate dal Cagliari, che veniva dato per spacciato ma che col cambio di allenatore ha saputo risollevarsi in classifica.

Al momento sono molte le squadre inguaiate nella lotta per non retrocedere, e tra queste vi è purtroppo anche la Fiorentina, che in classifica è a quota 34 punti, a +3 sul Benevento terzultimo.

Proprio per capire quante chances ha di salvezza la Viola secondo gli addetti ai lavori, siamo andati a fare una ricerca tra i più importanti siti scommesse per capire la situazione.

I bookmaker danno praticamente per certa la discesa in B del Crotone, ultimo a 18 punti, a -13 dal quart’ultimo posto. Situazione praticamente identica per il Parma, che con soli 20 punti raccolti finora sembra destinato alla retrocessione. Rimane quindi un posto, ma quale sarà la terza retrocessa?

Secondo i siti scommesse da noi analizzati, tra cui Bet365, Eurobet, Snai e Betfair, la squadra più a rischio è il Benevento di Pippo Inzaghi: una sua discesa in B è quotata 1.90. Benevento che nelle ultime 5 gare ha raccolto solamente due punti e ora occupa il terz’ultimo posto.

Stessi punti dei campani per il Cagliari ma momento di forma e calendario completamente diversi: detto degli ultimi ottimi risultati, le prossime partite sembrano abbastanza alla portata dei sardi, che secondo i principali bookmakers sono quotati retrocessi in Serie B a 4.30, esattamente come lo Spezia, che ha fatto un girone d’andata fantastico ma che poi ha perso molti punti strada facendo.

In questa speciale classifica ecco poi il Torino, che ha una gara da recuperare ma è comunque fermo a quota 31, stessi punti di Benevento e Cagliari. La squadra di Nicola tuttavia ha ben impressionato nelle ultime gare e secondo i siti scommesse difficilmente scenderà in Serie B: una retrocessione del Toro è quotata infatti ben 6 volte la posta.

Veniamo ora ai viola, 14esimi a quota 34 e reduci da due ottime prestazioni contro Verona e Juventus che hanno portato una vittoria e un pareggio, per un totale di 4 punti che l’hanno messa in una classifica sicuramente difficile ma meno preoccupante rispetto alle squadre che abbiamo appena citato.

La Fiorentina gode di ottima stima non solo perché ha un calendario che dovrebbe consentirle di salvarsi ma anche perché ha un Vlahovic in stato di forma impressionante. Secondo i bookmakers, i viola retrocessi in B a fine stagione sono quotati addirittura 13 a 1: incrociamo le dita quindi, ora sotto con le prossime gare.