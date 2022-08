Ma la polizia locale che cosa ci stava a fare lì?

Nella giornata ieri ci sono stati scontri nel centro di Enschede tra i tifosi del Twente e quelli della Fiorentina.

Da una prima ricostruzione, sembra che gli olandesi si siano appostati sotto un albergo dove sapevano che erano presenti alcuni ultras viola, cercando di proposito gli scontri. In questo ovviamente assecondati dalla controparte.

Ma al di là di queste questioni aperte tra tifoserie, fa sorridere (amaramente) e pensare l’atteggiamento tenuto dalla polizia locale. Intanto erano già presenti in loco, come se sapessero che qualcosa sarebbe inevitabilmente successo. Dopodiché nessuno è intervenuto per stoppare sul nascere la contesa, anzi. Tutti si sono tenuti a debita distanza; ci sono alcuni video postati sui social in cui si capisce che il loro unico ruolo è quello di deviare i passanti verso altre zone, per lasciare “campo libero” agli ultras.

Diversi minuti in cui succede di tutto alle loro spalle, con buona pace di chi dovrebbe comunque contribuire a mantenere l’ordine.