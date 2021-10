Ma la Primavera ha delle risorse da offrire all’attacco di Italiano? La preferenza su Munteanu e un’altra carta da scoprire

Si chiama Vittorio Agostinelli e ad oggi è probabilmente il giocatore che più incarnerebbe il ruolo da esterno offensivo che tanto scarseggia in prima squadra: pugliese classe 2002, cresciuto nella Roma ma sbarcato ormai da un paio di stagioni a Firenze. L’anno scorso un primo anno di assestamento, in cui comunque rappresentava già un punto di riferimento per Aquilani, trend mantenuto anche in questa stagione e anche a ragion veduta visto che ora anche la Primavera gioca con il 4-3-3. Con i coetanei Agostinelli sembra in effetti di un altro passo, anche se poi l’impatto con la realtà della Serie A è tutto un altro film.

Calciatore molto tecnico, con una discreta velocità e abituato a giocare sulla sinistra per rientrare verso il centro del campo: la settimana scorsa il primo centro in campionato proprio da quella posizione. Per il momento Italiano ha preferito far riferimento a Munteanu, altro classe 2002, più attaccante nel vero senso della parola ma mai gettato nella mischia. L’ex giallorosso però potrebbe essere il prossimo ad essere chiamato in causa se le difficoltà sugli esterni dovessero continuare.