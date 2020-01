Ma l’ipotesi Bonifazi non è ancora sfumata: un altro giocatore del Torino intralcia la SPAL e fa sperare la Fiorentina

Sebbene negli ultimi giorni abbia preso campo la trattativa per Juan Jesus, la Fiorentina non smette di considerare per la difesa Kevin Bonifazi. Almeno fino a quando il difensore del Torino non troverà spazio altrove, precisamente alla SPAL. La società di Ferrara è al momento la maggiore pretendente, tuttavia esiste un ostacolo non da poco. Tale impedimento si personifica in Iago Falque, altro giocatore in uscita dal Torino che la SPAL vorrebbe insieme a Bonifazi. Addirittura, come dichiarato dal presidente Colombarini, “l’ipotesi di prendere solo Bonifazi non esiste perché la trattativa comprende entrami i giocatori”. E dal canto suo, Iago Falque sarebbe alquanto titubante di trasferirsi a Ferrara, in quanto non lo attira l’idea di poter retrocedere e quindi ritrovarsi in Serie B l’anno prossimo. Per questo motivo anche Bonifazi si sta allontanando dalla SPAL, e la Fiorentina nel frattempo spera. Con Iago Falque, stando così le cose, suo miglior alleato.