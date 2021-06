Ma nel calcio c’è anche del bello: un piccolo tifoso dello Spezia aspetta Italiano davanti a Villa Olmi – FOTO FN

Gli insulti e le minacce ricevute dalla famiglia di Italiano da parte di alcuni tifosi dello Spezia sono una pessima pagina di sport. Ma il calcio, spesso, per una cosa brutta sa restituirne un’altra bellissima, pura, commovente. Come quel piccolo tifoso dello Spezia, fotografato dalla nostra redazione, che si è fermato davanti all’ingresso di Villa Olmi per aspettare Vincenzo Italiano. La riconoscenza e la purezza di un bambino che vuole salutare e ringraziare (e magari anche fare con lui una foto ricordo) l’allenatore che ha fatto sognare la sua squadra del cuore.