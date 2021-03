Ma nelle situazioni disperate, non serve la mossa disperata? Da Montiel a Callejon, le risorse inutilizzate della Fiorentina

L’equilibrio prima di tutto, poi gli interpreti impeccabili dal punto di vista tattico e in ultimissima battuta coloro che nelle proprie corde tecniche avrebbero la giocata tecnica per cambiare le sorti di una partita, che sarebbero poi l’essenza stessa del calcio. In questa Fiorentina strana c’è stato spazio un po’ per tutte le declinazioni di difensivismo, dallo schieramento a 3 centrali a quello a 5, fino al finale con la Roma dove i difensori in campo erano 6, con Martinez Quarta avanzato a centrocampo. In compenso la squadra viola i gol li continua a prendere, anche a difesa schierata, mentre di farli non se ne parla o quasi.

La Fiorentina di oggi punta unicamente su Ribery e Vlahovic, con Kouame e Kokorin in grave difficoltà per i rispettivi problemi. Subito dietro Eysseric, che tatticamente è esemplare a quanto pare, così come lo è Venuti, diventato irrinunciabile a destra. In questo contesto diventa quasi incomprensibile non aver tentato quasi mai di inserire un calciatore come Callejon, unicamente per ragioni di adattamento tattico. Una situazione quella dello spagnolo, o meglio degli spagnoli se si inserisce anche Montiel nel discorso, che sa quasi di ultima spiaggia, alla disperata. In una situazione ad un passo dalla disperazione, forse potrebbe essere il caso di prenderli in considerazione.