Tra i nomi accostati alla Fiorentina c’è anche quello di Gonçalo Guedes, attaccante classe 1996 del Valencia. I viola però, come spesso accade, non sono gli unici a correre per provare ad aggiudicarselo.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, sul giocatore ci sono anche altri club molto importanti tra cui Siviglia e Villareal. Le due spagnole, insieme ad alcuni club inglese, avrebbero manifestato il loro interesse al Valencia.