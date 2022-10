Ma perché Zurkowski non gioca?

La questione è tutta nel titolo ed è ben lontana dall’essere risolta. La Fiorentina ha scelto di portare Zurkowski in ritiro a Moena per testarlo, trattenendolo poi in viola al termine del mercato; lo spazio per il polacco però non sembra proprio esserci. Il classe ’97 di Tychy è ormai ristabilito, è reduce dagli impegni con la propria Nazionale ma non vede mai il campo.

Zurkowski salvo sorprese dovrebbe essere convocato per il Mondiale dal ct Michniewicz, che lo stima e lo ha già allenato ai tempi dell’Under 21. Italiano però non sembra orientato a puntare sul ragazzo reduce dal doppio prestito all’Empoli, che rimane sempre in panchina. Appena due spezzoni fin qui per l’ex Gornik, contro Cremonese e Juventus. Nemmeno l’ombra di una maglia da titolare, nonostante i problemi fisici accusati nel tempo da Bonaventura, Duncan ed un Amrabat non al meglio col Verona e rientrato tardissimo dalle fatiche col Marocco.

Non possono allora essere che confermate le indiscrezioni, raccolte anche da Fiorentinanews.com, secondo le quali il centrocampista non sia esattamente al centro delle idee di mister Italiano. Resta però di difficile spiegazione la sua gestione, soprattutto in ottica lista Serie A. Al momento l’escluso è Benassi, certo non un top player ma un elemento che poteva costituire almeno una risorsa nel ruolo di terzino destro visto l’infortunio di Dodô. Oggi la Fiorentina gioca in Scozia, intensità, ritmo e passo sono doti che caratterizzano Zurkowski rendendolo adatto alla sfida con gli Hearts: arriverà finalmente una chance per il polacco?