Ma Piatek continua a piacere: Serve Commisso per far saltare la concorrenza

Cutrone sì, ma alla Fiorentina piace anche Piatek del Milan. Le richieste economiche in questo caso, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio sono da far sballare il tavolo della trattativa. Pradè era pronto a sostenere anche un prestito oneroso con cifra abbastanza alta e con un diritto di riscatto da trenta milioni di euro, una cifra che si troverà ad avere per giugno. Ma si è ritrovato la concorrenza di club tedeschi pronti a mettere subito denaro fresco. Più che mai in questo caso, solo Commisso potrebbe, eventualmente, indirizzare l’affare per il verso giusto.