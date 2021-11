Ma più che Vlahovic, ricorda Lautaro Martinez…

Con Vlahovic ha in comune mese e anno di nascita, perché Julian Alvarez è nato il 31 gennaio 2000 (mentre il serbo è di tre giorni più grande). Ma sulla carta d’identità calcistica l’attuale centravanti della Fiorentina e la punta centrale del River Plate, hanno poco o niente in comune.

Alvarez, come modo di giocare, è un Lautaro Martinez bis: una definizione nella quale si è lanciato stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

“L’area di rigore avversaria è il suo terreno di caccia solo dopo essere partito da lontano, spesso da lontanissimo, e sempre – ma sempre – con il pallone tra i piedi per trasformarlo poi in assist per i compagni o più spesso ancora in dribbling e ovviamente tiro finale grazie a qualità tecniche che si combinano alla perfezione con quelle balistiche”.