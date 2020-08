Ma quale centro anziani? A questa Fiorentina serve esperienza!

L’ironia fiorentina si sa, è uno dei tratti che caratterizza i tifosi viola. Non ultimo il paragone della squadra gigliata a un centro anziani alla notizia dell’interessamento dei viola per giocatori di certo non di primissimo pelo. Tra i tanti quello di Mandzukic, Thiago Silva e, in queste ultime ore anche quello di Javi Martinez. Al di là delle battute però non tutti ricordano che nella scorsa stagione la Fiorentina era la seconda squadra più giovane di tutta la Serie A con una media età dei giocatori impiegati in campo pari a 25 anni (primo il Milan con 24,7 anni).

Guardando la formazione titolare dei viola l’unico over è Franck Ribery che, nonostante l’età, ha tirato fuori dal cilindro una stagione strepitosa. A questa Fiorentina serve esperienza in campo e l’anno di Franck ne è la prova concreta. Senza contare che si sta parlando di nomi con esperienza internazionale e con alle spalle diversi trofei e coppe vinte. Ad averne di giocatori come quelli appena citati!

L’obiettivo sarà trovare il giusto equilibrio tra le giovani leve e chi ormai il calcio lo mastica già da tanto tempo per creare una squadra competitiva che possa tornare a puntare l’Europa.