Ma quale ritorno a Firenze, Veretout vuole la Francia. E intanto cambia pure procuratore

La Roma deve sfoltire la propria rosa e gestire gli esuberi. Tra questi, nell’ultima parte di stagione è finito anche l’ex centrocampista viola Jordan Veretout, accostato alla stessa Fiorentina negli scorsi giorni. Secondo gazzetta.it, però, la volontà del francese sarebbe quella di tornare in patria. Attualmente, lui e sua moglie si trovano già in Francia, tra le vacanze ma soprattutto perché la sua Sabrina sta per terminare la terza gravidanza.

Inoltre, Veretout è passato ad un’agenzia francese che cura i suoi interessi, segno che la priorità è quella di tornare in patria. La Roma lo valuta almeno quindici milioni, piace al Marsiglia e al Lione, l’ingaggio da 3 milioni può essere un problema, ma il giocatore è pronto anche a venire incontro alla sua nuova società in cambio di un posto da titolare.