Ma quale turn over per Ribery! Iachini non ne può fare a meno: il ballottaggio però fa discutere

L’idea era quella di gestire Franck Ribery e di non sottoporlo al massimo stress viste le partite ogni tre giorni di questo pazzo finale di stagione. La speranza era però quella di aver fatto tra i 4 e i 6 punti tra Brescia e Sassuolo e di essere almeno a quota 34-35, cioè a pochi passi dalla salvezza. La dura realtà racconta invece di una Fiorentina piantata ancora a quota 31 e di un Ribery irrinunciabile, anche a 37 anni, anche ogni 3 giorni. Il francese dal suo canto non tradisce mai ma qualche segno di stanchezza inevitabile potrà arrivare: molto però dipenderà da lui e secondo il Corriere dello Sport, potrebbe decidere di giocare da titolare anche a Parma, per la quarta volta consecutiva. Il ballottaggio, secondo il quotidiano, sarebbe con Patrick Cutrone però, reduce dal suo primo gol in campionato e soprattutto unica vera punta a disposizione considerando la squalifica di Vlahovic. Una scelta che lascerebbe per l’ennesima volta la Fiorentina con l’attacco sguarnito.

