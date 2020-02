Ma quando torna Ribery? C’è ancora da attendere, ma almeno ora si parla di una data…

Ma quando torna in campo Franck Ribery? Il campione francese della Fiorentina è fuori per infortunio dalla partita contro il Lecce. Operato ad una caviglia, sta portando avanti il suo processo di riabilitazione che ancora è abbastanza lunga. Quanto? Più o meno un altro mese.

Una possibile data di rientro è quella dell’8 marzo quando all’Artemio Franchi la squadra allenata da Iachini ospiterà il Brescia. L’idea è quella di fargli giocare uno spezzone di match in quella circostanza, per poi fargli fare il finale di stagione da protagonista. Così come lo è stato fino a quando Tachtsidis non ha pensato bene di metterlo KO con un intervento assolutamente scomposto.