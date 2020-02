Ma quanto costa alla Fiorentina l’assenza di Ribery: Un danno tecnico…ma anche economico!

L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, è tornato ieri ad allenarsi sul campo dopo l’infortunio e la conseguente operazione che ha dovuto sostenere a seguito della lesione al legamento collaterale mediale della caviglia destra.

Ribery è fuori squadra ormai da lungo tempo, esattamente da Fiorentina-Lecce 0-1 del 30 novembre 2019, quando a metterlo KO ci pensò il difensore giallorosso Tachtsidis. Un danno tecnico indubbiamente non indifferente. L’ex Bayern era l’uomo in più della squadra, quello di inventare giocate, assist e gol strappa-applausi. Ma un danno anche economico non indifferente per il club di Commisso. A dirlo è stato chiaramente il numero uno gigliato: “Quell’episodio (l’infortunio di Ribery appunto ndr) è stato un danno patrimoniale da quasi 3 milioni. Sarebbe la stessa cosa di mettere fuori dalla Juventus per quattro mesi Cristiano Ronaldo“.

Adesso la speranza è che il francese faccia il miracolo di accelerare i tempi della riabilitazione, ma salterà di sicuro altre gare di campionato prima di tornare ad essere disponibile per Iachini.