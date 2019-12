MA QUANTO COSTERANNO I TERRENI ALLA FIORENTINA PER FAR SORGERE IL NUOVO STADIO? DA TORINO A FIRENZE: L’ANALISI DELLA SITUAZIONE E GLI ESEMPI DI ALTRE CITTA’

Entro breve, probabilmente prima di Natale, sono attesi i risultati della perizia sui terreni che il Comune di Firenze si appresta a mettere in vendita nell’area Mercafir e sui quali potrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. L’incarico di fare la valutazione è stato affidato alla Praxi Srl, la stessa che si è occupata a suo tempo dell’area nella quale è poi sorto lo Juventus Stadium.

Ma quanto potrebbero venire a costare questi terreni per la proprietà del club viola? Guardando quello che è successo precedentemente in Italia, ci accorgiamo che la casistica è davvero varia e parametri oggettivi di valutazione non esistono. Certo è il fatto che grande impatto economico hanno i diritti edificatori annessi. E nel caso della Mercafir (22 ettari nel comparto sud) ci sono perché chi rileverà la zona potrà anche costruire esercizi commerciali, uffici e anche strutture turistico-ricettive.

TORINO

Il corrispettivo pagato dalla Juventus è stato pari a 25 milioni di euro. Il piano finanziario dell’operazione prevedeva a carico del club bianconero circa 120 milioni di investimenti, per la realizzazione di un nuovo stadio da 41.000 posti.

UDINE

Nel 2012 l’Udinese ha acquisito in diritto di superficie per 99 anni lo stadio, per un corrispettivo di circa 4,5 milioni di euro. Per la ristrutturazione dello stadio (da 25.000 posti) erano stimati circa 23 milioni di investimenti. L’accordo prevedeva una successiva fase di sviluppo commerciale adiacente allo stadio, riguardo a cui non si hanno dettagli economici.

MILANO

La proposta presentata da Inter e Milan al Comune, a fronte di un investimento per il comparto stadio di 564 milioni di euro (il nuovo stadio sarebbe da 60.000 posti), prevede un periodo di utilizzo senza canone di 32 anni (per il rientro dell’investimento) e poi un canone complessivo (Inter+Milan) di 5,3 milioni di euro/anno per i successivi 60 anni della concessione. Il progetto prevede inoltre un consistente sviluppo commerciale annesso allo stadio. L’investimento complessivo da parte delle squadre è stimato nell’ordine di 1,2 miliardi di euro.

L’attuale convenzione tra il Comune e le squadre, relativa a San Siro, prevede un canone annuo complessivo (Inter+Milan) di circa 9 milioni di euro (il 70% del quale è previsto consista in opere di manutenzione straordinaria e strutturale dello stadio).

BERGAMO

L’Atalanta ha acquistato in piena proprietà nel 2017 lo stadio (da 21.300 posti) al prezzo di 8,6 milioni di euro. La previsione è di circa 25 milioni di euro per un intervento di rifacimento parziale. Il progetto comprende 2.000mq di superficie commerciale.