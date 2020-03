Ma quanto è cattivo Castrovilli!

Sono 70 tondi, tondi i cartellini gialli presi dai giocatori della Fiorentina fino al momento dell’interruzione del campionato di Serie A. E se in testa ai giocatori ammoniti ci troviamo Pezzella (con 9 ammonizioni) e al terzo posto ci vediamo Pulgar con 7 e non ci sorprendiamo, fa specie vedere chi è al secondo posto di questa particolare graduatoria. Il nome in questione è quello di Castrovilli, che si è beccato ben 8 gialli. Talentuoso, ma anche ‘cattivo’ il ragazzo, anche se mai scorretto. Gli interventi che gli sono costati una sanzione arbitrale sono stati comunque falli di gioco, che ci stanno, specie quando si va a velocità elevate come nella nostra massima categoria.