Ma quanto giocano gli italiani in Serie A? Tra le prime otto, la Fiorentina è la squadra con la percentuale più alta

In seguito alla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali, si è parlato molto dell’utilizzo che viene fatto dei calciatori italiani in Serie A. A tal proposito, è stata stilata una classifica delle squadre del nostro campionato. In testa c’è l’Empoli, che ha fatto giocare ai propri italiani il 63,1% dei minuti disponibili.

Seguono Cagliari e Genoa, fino ad arrivare alla Fiorentina che si trova al settimo posto con il 37,6%. Percentuale non altissima, ma bisogna dire che i viola sono la squadra che utilizza maggiormente calciatori italiani tra quelle in zona Europa. Si trovano infatti sotto, nell’ordine, Juve, Lazio, Roma e Inter, per non parlare di Milan, Napoli e Atalanta che con percentuali bassissime si trovano nelle ultime cinque posizioni insieme a orino e Udinese.