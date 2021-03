Ma Vlahovic a quanto pare non è l’unico attaccante sul taccuino del Milan

Sono molti i media che cercano il nome nuovo per l’attacco del Milan e non c’è solo Dusan Vlahovic sul taccuino dei rossoneri, a quanto pare. Secondo il quotidiano portoghese Record infatti, una candidatura importante sarebbe quella dell’uruguaiano Darwin Nunez, considerato l’erede di Cavani, e autore in questa stagione di 12 gol in stagione, tra campionato, coppa di Portogallo ed Europa League. Il classe ’99 è valutato però 50 milioni, una cifra in linea con quella del serbo della Fiorentina.