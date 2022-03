Ma volete darcela una data o vogliamo continuare con questa irregolarità?

La Lega Serie A nicchia, non decide e non c’è ancora una data per diverse partite di Serie A che devono essere recuperate. Ovvero: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Udinese-Salernitana.

Al momento, per quanto riguarda Fiorentina-Udinese, che è la partita che ci sta più a cuore, la finestra più probabile è quella del 4 maggio. Una data lontanissima. Ma mancano le certezze e questo campionato continua la sua corsa che è condizionata però da questa irregolarità di fondo.

Volete darci qualche certezza o vogliamo continuare per molto ancora così? Tanto più adesso che stiamo entrando nella fase decisiva della stagione.