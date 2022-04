Maccarone: “In Coppa Italia risultato ingiusto tra Juventus e Fiorentina. La squadra di Italiano ha giocato due buone partite”

L’ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato a JuventusNews24 anche della semifinale di Coppa Italia che i bianconeri hanno giocato contro la Fiorentina. Queste le parole dell’ex Empoli sul match:

“Secondo me non è stato un risultato giusto perché la Fiorentina ha fatto due buone partite, soprattutto all’andata. Non ci stanno i tre gol di differenza nel doppio confronto, poi che la Juventus possa passare il turno sicuramente sì: hanno dimostrato di saper sfruttare meglio le occasioni e di avere in questo momento i giocatori giusti per risolvere le partite”.