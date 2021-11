Maccarone: “Non mi aspettavo l’esplosione di Vlahovic. Saponara? Con Italiano ha ritrovato la fiducia di quando giocava a Empoli”

L’ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato a Radio Toscana in vista di Empoli-Fiorentina: “Non mi aspettavo una crescita così esponenziale di Vlahovic. Ora è veramente un calciatore completo, che non gioca solo per il gol, ma anche al servizio della squadra. I giovani attaccanti di oggi? Prima per far esordire un giovane in una piazza importante c’era da passare per la “gavetta”. Ora la tendenza, un po’ in tutti i campionati d’Europa, è quella di lanciare giovani anche nelle grandi squadre”.

E poi ha aggiunto: “Saponara? Tanti hanno detto, senza conoscere il calciatore, che non era forte caratterialmente. Riccardo ha avuto alcuni gravi infortuni nei momenti chiave della sua carriera e poi, una volta tornato, probabilmente non ha avuto la fiducia di alcuni allenatori. Con Italiano ha ritrovato quella fiducia che Sarri gli aveva dato a Empoli“.