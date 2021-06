Macia orientato a ritornare in Spagna, Goretti nel ‘congelatore’. Angeloni viene riconfermato dalla Fiorentina

Daniele Pradè è stato molto impegnato ultimamente, sia nella trattativa per far arrivare Gennaro Gattuso alla Fiorentina, sia per costruire la squadra del futuro. Sulla figura che dovrebbe affiancarlo in società però non si registrano novità in questo momento. Tutto è congelato in questo senso, riporta La Nazione, con Eduardo Macia che è orientato a fare ritorno in Spagna. A Roberto Goretti, che resta il nome da seguire con maggiore attenzione, è stato fatto capire che ci sono altri problemi da risolvere prima.

Valentino Angeloni resta a Firenze pure lui: confermato nel ruolo di responsabile del settore giovanile. La settimana prossima, tra l’altro, dovrà parlare anche con gli attuali allenatori delle squadre ‘Under’ della Fiorentina.