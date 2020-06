Maganjic: “La Fiorentina mi sta seguendo e questo significa molto per me. E per la prossima stagione…”

Josip Maganjic è stato mandato dalla Fiorentina a giocare in prestito all’NK Istra la scorsa estate. Ma il giovane calciatore croato (21 anni) è stato seguito costantemente dalla società. E’ lui stesso a raccontarlo in un’intervista rilasciata a Dalmatinskiportal.hr: “Sono in prestito qui per altri due mesi. La Fiorentina mi sta seguendo, hanno appena mandato un osservatore a seguirmi. Significa molto per me. Due croati, Marko Hanuljak e Luka Fruk, erano con me nelle giovanili viola e sono rimasto in contatto con loro. Ho un contratto con la Fiorentina fino all’estate del 2021, ma non sto ancora pensando alla prossima stagione”.

Sulla sua esperienza a Firenze poi racconta: “Non ho giocato troppo il primo anno. Mi ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi e imparare la lingua. All’inizio, Hrvoje Milić, arrivato assieme a me in quel periodo, mi ha aiutato molto. Il secondo anno abbiamo giocato la finale del Torneo di Viareggio. Siamo arrivati secondi e abbiamo giocato le finali del campionato. Il terzo anno inizialmente ho avuto un infortunio e quando mi sono ripreso ho giocato molto. Abbiamo vinto la Coppa Italia. Siamo stati bravi”.