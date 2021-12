Maggiori dribbling riusciti? Il giocatore della Fiorentina che non ti aspetti

Il 2021 è ormai agli sgoccioli è come consueto è tempo di bilanci e statistiche sull’intero anno che siamo pronti a lasciarci alle spalle. Ma chi sono i giocatori con la percentuale più alta di dribbling riusciti nella nostra Serie A? In cima a questa speciale classifica troviamo Ounas, che con le maglie di Crotone e Napoli ha portato a termine il 70.75% dei suoi dribbling. Scendendo poi ci sono Malinovskyi, Messias, e Traorè del Sassuolo. Il quinto posto invece lo occupa un giocatore della Fiorentina, che un po’ a sorpresa, a portato a termine il 60,98% delle sue giocate in slalom. Parliamo di Giacomo Bonaventura, vero e proprio punto fermo della squadra di Italiano che garantisce quantità e, a questo punto, anche tanta qualità.