Maglie andate a ruba: Esaurite scorte durante il ritiro. La sorpresa psichedelica che ha conquistato i tifosi

Se c’è qualcuno che ha fatto affari durante il periodo del ritiro di Moena è stata la Fiorentina, nel senso che lo store ufficiale, posizionato di fianco al campo, ha fatto bingo.

Letteralmente esaurite le scorte di materiale da vendere. Soprattutto sono andate via le nuove maglie e non solo quella classica, viola, che la squadra indosserà in casa. La vera sorpresa è stata la pittoresca tenuta che la squadra userà nel riscaldamento pre-partita.

Un accostamento psichedelico che, evidentemente, è stato apprezzato dai tifosi.