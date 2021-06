Maglie nuove della Fiorentina: C’è la data della presentazione. Allo studio un evento particolare

Cresce l’attesa per conoscere i nuovi acquisti della Fiorentina, ma anche quella per vedere le maglie, sempre firmate Kappa, che la squadra indosserà la prossima stagione. Diversi elementi sono già emersi, per esempio il fatto che saranno quattro: viola con fascia e bordini bianchi, bianca con fascia e bordini viola e poi una divisa rossa e bianca e una gialla e viola.

La presentazione ufficiale è prevista per il 5 agosto e in ballo c’è la possibilità di organizzare un evento allo stadio con i tifosi, anche se tutto dipenderà da come evolverà la situazione legata al Covid. Per quanto riguarda il nuovo materiale da allenamento, sarà in parte consegnato ai giocatori durante il mese di luglio e in altra parte dopo la presentazione.