Magnanelli: “Locatelli andrà presto in un grande club”. L’obiettivo snobbato che ora rischia di diventare irraggiungibile per la Fiorentina

Tra i tanti obiettivi della Fiorentina nello scorso mercato, c’era anche Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo ha sempre rappresentato per Pradè un’alternativa rispetto ad altri nomi, su tutti Torreira, e anche i tifosi non hanno mai manifestato entusiasmo di fronte all’ipotesi di un suo approdo in riva all’Arno. Alla fine non è arrivato nessuno dei due, e oggi Locatelli rischia di diventare addirittura irraggiungibile per la Fiorentina.

A testimoniarlo le parole a Radio Sportiva di Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo: “Locatelli ha grande qualità ma può migliorare ancora tanto. Trattenerlo non sarà facile, è un giocatore sopra la media per cui i grandi club si muoveranno a breve sia in Italia che all’estero. E’ normale che possa avere l’ambizione di confrontarsi con i grandi palcoscenici. Il suo futuro sarà lontano dal Sassuolo“.