Magnanelli svela un retroscena su De Zerbi: “E’ andato all’estero perché in Italia nessuna squadra ha esaudito le sue richieste”

Tra gli allenatori maggiormente accostati alla Fiorentina prima dell’ingaggio di Gattuso c’era anche Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo, molto stimato nel nostro campionato, ha invece optato per proseguire la propria carriera all’estero accettando l’offerta dello Shakhtar Donetsk.

A proposito del suo ex allenatore ha parlato il giocatore del Sassuolo Francesco Magnanelli, spiegando il perché della mancata permanenza di De Zerbi in Serie A: “Mi aspettavo una scelta del genere perché so benissimo che condizioni vuole il mister per allenare. Nel momento in cui in Italia non sono state esaudite le sue richieste, sapevo che c’avrebbe messo poco ad andare all’estero. E’ un allenatore molto competitivo e molto preparato. Sa bene quello che vuole, in Ucraina gli metteranno a disposizione il materiale giusto per il suo calcio”.