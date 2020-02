Il presidente del comitato regionale della Toscana Paolo Magnini ha parlato così a Radio Sportiva: “Non ho notizia di provvedimenti presi dalla Regione Toscana. So che la presidenza del Consiglio emanerà un’ordinanza relativa all’uniformità dei comportamenti delle regioni come la Toscana che non sono stati oggetto di focolaio. La nostra regione è una di quelle che mette in campo veramente il massimo”.